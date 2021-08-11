Komşuda yangın isyanı

Yunanistan
'da günlerdir devam eden orman yangınları ile mücadele sürerken, binlerce hektarlık alan küle döndü. Kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle hükümetin mücadelede yetersiz kaldığını ifade eden yüzlerce kişi, başkent Atina
'daki Syntagma Meydanı
'nda bir araya geldi. Protestocular "Küller çocuklarımızın geleceği için değil, kendi çıkarları için" ve "İklimi değil sistemi değiştir" yazılı pankartlar taşıdı. Başbakan Kiryokos Miçotakis
'in istifasını isteyen göstericiler, "Sağlığı yok ettiler, emeği yok ettiler ve şimdi her şeyi ateşe attılar" ve "Suçlular ve kundakçılar, devlet ve kapitalistlerdir" sloganları attı.
GÖKYÜZÜ KIZILA DÖNDÜ
Yunanistan'da yangınlar tüm yardımlara ve müdahalelere rağmen kontrol altına alınamıyor. Ülkenin en büyük adalarından olan Eğriboz, yanmaya devam ediyor. AB'den alınan yardımlara rağmen olumsuz hava şartlarının da etkisiyle yayılan alevler nedeniyle çok sayıda yerleşim yeri tahliye edildi. Aşırı sıcakların yangını kontrol altına almayı zorlaştırdığı ve yangınların büyümesine neden olduğu belirtiliyor.