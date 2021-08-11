Mezar-ı Şerif’te Taliban alarmı

ABD'nin Afganistan
'daki güçlerini tamamen çekmesine günler kala Taliban güçlerinin ilerleyişi sürüyor. Stratejik öneme sahip Kunduz
'u alan Taliban dün de Farah ve Pul-i Humri kentini ele geçirdi. Bu gelişmeyle birlikte Taliban'ın kontrolündeki şehir merkezi sayısı 8'e yükseldi. Afgan hükümetine ağır bir darbe vuran Taliban, şimdi de ülkenin kuzeyindeki en büyük kent olan Özbekistan
sınırındaki Mezar-ı Şerif'e doğru ilerliyor. Aibak kasabası sakinleri, Belh vilayetinin yönetim merkezi olan Mezar-ı Şerif ve Kabil
arasındaki bölgede Taliban güçlerinin konuşlanarak hazırlık yaptığını belirtiyor. Görgü tanıkları ise kentteki çok sayıda hükümet gücünün çekildiğini öne sürdü. Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani
'nin yerel milislerden Taliban'a karşı koymalarını istediği belirtildi. Binlerce kişinin ise uzun yolculukları göze alarak başkent Kabil'e kaçmaya çalıştığı aktarılıyor.
ABD: ÜLKENİZİ SAVUNUN
Taliban güçlerinin bazı şehir merkezlerinin kontrolü eline geçirdiğini belirten ABD Savunma Bakanlığı
(Pentagon) "ülkedeki güvenlik durumunun hiç iyi yönde gitmediğini" açıkladı. Gelişmelerden endişe duyduklarını belirten Pentagon Sözcüsü John Kirby
, Afgan güçlerinin terörle mücadelede oldukça etkin olduğunu kaydetti. Kirby, "Savunmaları gereken ülke onların. Şimdi büyük bir çaba sarf etmeleri gerekiyor. Şehir merkezlerinde yaşayanlar onların vatandaşı. Şu anda teröre karşı mücadele edip yavaş yavaş liderliği ellerine almaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.
'20 YIL İÇİDE GERİ DÖNECEĞİZ'
İNGİLTERE Savunma Bakanı Ben Wallace
, NATO ülkelerinin Afganistan'dan askerlerini çekme kararını değerlendirdi. Wallace, Londra'nın Afganistan'da kalma yönünde yaptığı çağrıya hiçbir NATO ülkesinin kulak asmadığını ifade etti. Eski ABD Başkanı Donald Trump ile Taliban arasında geçen yıl imzalanan ve Amerikan ve NATO birliklerinin 14 ay içinde çekilmesini öngören anlaşmayı 'rezalet' olarak nitelendiren Wallace, "20 yılda elde edilenlerin paramparça olması beni üzüyor. Muhtemelen 10 ya da 20 yıl içinde geri döneceğiz. Ancak şimdi harekete geçmek mümkün değil" dedi.
'AFGAN GÜÇLERİNİN ÇÖKÜŞÜ İNCELENMELİ'
PAKISTAN Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Afganistan güvenlik güçlerinin Taliban karşısındaki çöküşünün incelenmesi gerektiğini dile getirdi. Kureyşi, Afganistan hükümeti yetkililerinin Pakistan'ı suçlama oyunundan vazgeçmeleri gerektiğini belirtti. Afganistan'da bir "favorilerinin" olmadığını ve çatışmanın tüm taraflarını "Afganlar" olarak gördüklerini dile getiren Kureyşi, barış sürecinin de kritik bir eşiğe geldiğini ifade etti. Kureyşi, Afganistan barış sürecinde başkalarının hataları sebebiyle Pakistan'ın günah keçisi yapılmasının talihsizlik olduğunu vurgulayarak Afganistan güvenlik güçlerinin Taliban karşısındaki yönetiminin ve çöküşünün incelenmesi gerektiğine dikkati çekti.