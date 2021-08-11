NASA’dan kötü haber geldi, Elon Musk’a gün doğdu! Ünlü girişimci fırsatı kaçırmadı

Sonuç olarak astronot kıyafeti tasarlamak ve geliştirmek kolay bir iş değil. Oldukça karmaşık. SpaceX'in Ay görevi için uzay giysilerini geliştirip geliştirmeyeceği belli değil. Diğer yandan uzmanlar da NASA'nın Ay programında geride kalmamak için istese de, istemese de özel sektörle ortaklık yapacağını belirtiyor.