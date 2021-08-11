NASA’dan kötü haber geldi, Elon Musk’a gün doğdu! Ünlü girişimci fırsatı kaçırmadı

Yapılan açıklamada, uzay giysilerinin geliştirilmesinde bazı gecikmelerin söz konusu olduğu ve NASA'nın 2024'te planladığı Ay inişi görevinin mümkün olamayacağı belirtildi.
Elon Musk gelişme üzerine devreye girdi ve attığı tweet mesajında Ay görevi için gerekli uzay giysilerini SpaceX'in yapabileceğini belirtti.
NASA aslında boş durmuyor. Uzay dairesi, 2024'e kadar bir astronot kıyafeti tasarlamak için özel sektörle iş birliğine girişmiş durumda. NASA geçtiğimiz temmuz ayında teklif dosyası yayınladı. Teklif içeriğinde özel şirketlerin ISS için uzay giysileri ve uzay yürüyüşleri için destek hizmetleri yapabileceği açıklaması geçiyor.
NASA'nın Ay görevi için tasarladığı astronot kıyafeti neden programın bu kadar gerisinde kaldı? Denetim raporuna göre giysiyi geliştirme ve test etme maliyeti artıyor. Maliyetin 2025 yılına kadar toplamda 1 milyar doların üstüne çıkması bekleniyor. Aksaklıkların en büyük nedeni olarak Covid-19 salgını gösteriliyor.
Hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda yayınlanan raporlarda Artemis Programı'nın salgından dolayı sekteye uğradığı ve NASA'nın planlarını yavaş yavaş hayata geçirmeye başladığı belirtilmişti.
SpaceX, NASA'nın Ay geri dönüş projesine derinden dahil olmuş durumda. NASA, astronotları Ay'a indirecek aracın yapımı için SpaceX ile anlaşmıştı.
Sonuç olarak astronot kıyafeti tasarlamak ve geliştirmek kolay bir iş değil. Oldukça karmaşık. SpaceX'in Ay görevi için uzay giysilerini geliştirip geliştirmeyeceği belli değil. Diğer yandan uzmanlar da NASA'nın Ay programında geride kalmamak için istese de, istemese de özel sektörle ortaklık yapacağını belirtiyor.