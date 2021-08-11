Türkiye’nin SİHA üretimi korku yarattı! ABD’li senatörlerden skandal mektup!

Türkiye, son yıllarda savunma alanında yaptığı atılımlarla, tüm dünya ülkeleri tarafından yakından takip ediliyor. Yerli ve milli üretim politikası kapsamında birbiri ardına güçlü teknolojik araçlar geliştiren Türkiye'nin başarısı, artık küresel ölçekte de tartışılmaz bir boyuta yükseldi.
Özellikle Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da işgalci Ermenistan kuvvetlerine karşı elde ettiği zaferde tartışılmaz başarısının sık sık öne çıkarıldığı Türk SİHA'ları, aylardır tüm dünyada analizlere konu oluyordu.
SENATÖRLERDEN SKANDAL ÇAĞRI
Başta ABD medyası olmak üzere onlarca küresel yayın tarafından "Türkiye'nin askeri alandaki teknolojik başarısı, yeni nesil savaşların da seyrini değiştirecek" ifadeleriyle Türkiye'nin sarsılmaz bir bölgesel güç haline geldiğini ifade eden analizler, bir kez daha ABD Senatosu'nda tedirginlik yarattı.
Türkiye'nin 2018 yılında Rus hava savunma sistemi S-400'ü satın alacağını duyurmasının ardından ABD tarafından çıkartılan F-35 krizinin, ABD Senatosu'nda yarattığı rahatsızlık devam ederken senatörlerden, skandal bir itiraz daha geldi.
ABD Kongresi'nden 27 senatör, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'a yazdıkları şikayet mektubunda Türk SİHA'larının varlığından rahatsız olduklarını belirterek Türkiye'nin üretim sürecini engellemek için harekete geçilmesi gerektiğini ifade etti.
"TÜRKİYE'NİN SİHA ÜRETİMİNİ DURDURUN"
Türkiye'nin geçmiş yıllarda Rusya ile yaptığı S-400 anlaşmasının bir kez daha dile getirildiği mektupta, Rusya'nın Türkiye'ye ikinci parti S-400 hava savunma sistemi tedarikini göndereceği belirtildi. Türkiye'nin bağımsız politikasının ABD'yi tehlikeye attığını ileri süren senatörler, bu kez de Türk İHA/SİHA programına saldırdı.
Türk SİHA'larının Doğu Akdeniz ve Kafkaslar'daki çatışmalardaki başarısından dem vuran senatörler, bu güç sayesinde Türkiye'nin giderek güçlendiğini ve ilerleyen yıllarda meydana gelebilecek savaşlarda hakimiyet kurma yolunda ilerlediğini ima ederek bunun ciddi bir güvenlik açığı yaratacağını savundu.
"SATILMASININ ÖNÜNE GEÇİN"
Senatörler, Türk SİHA'larından endişe duyduklarını belirterek, Kongre'den bu konuda araştırma talep etti. Türk SİHA'larının üretimlerinin durdurulmasına yönelik harekete geçilmesi talebinde bulunan senatörler, aynı zamanda dünyaya yapılan ihracatın da önüne geçilmesi gerektiğini savundu.
Türkiye'nin güçlenmesinden duydukları korkuyu bir kez daha olası yaptırım ve tehdit vurgusuyla dile getiren senatörlerin bu mektubu, Türkiye'nin askeri başarısının yarattığı yankıyı gözler önüne serdi.
ABD'nin önde gelen savunma sitelerinden Defense News da, geçtiğimiz günlerde kaleme aldığı analizde Türkiye'nin denizde savaş uçağı filosu oluşturduğuna vurgu yaparak ülkenin elinin güçlendiğinie ve ciddi bir caydırıcı güç haline geldiğine dikkat çekmişti.Yeni Bayraktar TB3'ler ABD basınında! 'Türkiye'nin eli güçleniyor'