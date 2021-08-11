Türkiye’nin SİHA üretimi korku yarattı! ABD’li senatörlerden skandal mektup!

Türkiye, son yıllarda savunma alanında yaptığı atılımlarla, tüm dünya ülkeleri tarafından yakından takip ediliyor. Yerli ve milli üretim politikası kapsamında birbiri ardına güçlü teknolojik araçlar geliştiren Türkiye'nin başarısı, artık küresel ölçekte de tartışılmaz bir boyuta yükseldi.

Özellikle Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da işgalci Ermenistan kuvvetlerine karşı elde ettiği zaferde tartışılmaz başarısının sık sık öne çıkarıldığı Türk SİHA'ları, aylardır tüm dünyada analizlere konu oluyordu.