Twitter sahte hesaba mavi tik verdi! Hatasını anlayınca hesabı askıya aldı!

Yol (The Road) romanıyla 2007'de Pulitzer Ödülünü kazanan Cormac McCarthy, şimdiye kadar birçok kitaba imza attı ve Twitter'da hiç bulunmadı. Ancak Cormac McCarthy'nin adına sahte bir hesap açıldı ve kısa süre içinde 49 binden fazla takipçisi oldu. Fake hesap, Patton Oswalt ve Stephen King gibi ünlü isimlerin de dikkatini çekti. Twitter bu hesabı onayladı ve mavi tik verdi.
Takipçiler ve ünlü simalar Cormac McCarthy'nin Twitter hesabının gerçek olduğunu sanırken, bu hesabın aslında Kaliforniya'da yaşayan ve vali adayı da olan Daniel Watts isimli bir kişiye ait olduğu ortaya çıktı.
Daniel Watts, New York Daily News'e yaptığı açıklamada, hesabın parodi olduğunu ve 2018'de sadece komik paylaşımlar yapmak amacıyla açtığını belirtti. Watts bununla birlikte, "Parodi bir hesaptı. Komik içerikler paylaşmak ve gülmek amacıyla bu hesabı açmıştım. Twitter'la hiç bir etkileşime girmedim, herhangi bir talepte bulunmadım. Bir sabah uyandığımda hesapta mavi tik işaretinin olduğunu gördüm. Hesabım onaylanmıştı" dedi.
Twitter daha sonra yaptığı hatayı anladı ve hesabı askıya aldı. Şu anda hesaba bakıldığında "Hesap askıya alınmıştır" mesajı karşınıza çıkıyor.
Harika romanlar yazan Cormac McCarthy ise tüm zamanların en münzevi yazarlarından biri olarak kabul edilir. Yıllardır röportaj vermedi ve yazarlık hayatının büyük bölümünde ilgi odağı olmaktan kaçındı.
Aslında Twitter'daki sahte Cormac McCarthy hesabı vakası ilk değil. 2012'de de başka bir kişi Cormac McCarthy adına hesap açmış, hatta Twitter CEO'su Jack Dorsey sahte hesap için, "Twitter'a hoş geldiniz. Dünyanın en iyi yazarları burada" tweet'ini atmıştı.