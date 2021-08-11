Twitter sahte hesaba mavi tik verdi! Hatasını anlayınca hesabı askıya aldı!

Yol (The Road) romanıyla 2007'de Pulitzer Ödülünü kazanan Cormac McCarthy, şimdiye kadar birçok kitaba imza attı ve Twitter'da hiç bulunmadı. Ancak Cormac McCarthy'nin adına sahte bir hesap açıldı ve kısa süre içinde 49 binden fazla takipçisi oldu. Fake hesap, Patton Oswalt ve Stephen King gibi ünlü isimlerin de dikkatini çekti. Twitter bu hesabı onayladı ve mavi tik verdi.

Takipçiler ve ünlü simalar Cormac McCarthy'nin Twitter hesabının gerçek olduğunu sanırken, bu hesabın aslında Kaliforniya'da yaşayan ve vali adayı da olan Daniel Watts isimli bir kişiye ait olduğu ortaya çıktı.