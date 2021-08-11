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Giriş Tarihi: 11.8.2021 10:34

Venüs'ün yanından iki uzay aracı geçti! Avrupa Uzay Ajansı o görüntüyü paylaştı

Venüs’ün yanından iki uzay aracı geçti! Avrupa Uzay Ajansı o görüntüyü paylaştı

Avrupa Uzay Ajansı ESA ve Japonya Uzay Araştırma Ajansı JAXA tarafından geliştirilen BepiColombo uzay aracı, Venüs'ün yakınından geçti ve gezegenin fotoğrafını çekti. Venüs'ün yakın çekim görüntüsü ESA tarafından paylaşıldı.

BepiColombo'nun asıl hedefi Merkür. Ancak uzay aracı nihai hedefine doğru yol alırken, Venüs'ün çekim kuvvetini kullanıyordu ve böylece gezegene yakınlaşıp, Venüs'ün fotoğrafını çekmeyi başardı. Geçtiğimiz gün Solar Orbiter aracı da Venüs'ün yanından geçmişti. Böylece iki uzay aracı kısa aralıklarla Venüs'ün yanından geçmiş oldu.

BepiColombo, MPO (Mercury Planetary Orbiter) ve MMO (Mercury Magnetospheric Orbiter) olmak üzere iki uydudan oluşuyor. MPO, Merkür'ün detaylı haritasını çıkaracak, MMO ise manyetosferi inceleyecek. Ancak bunu yapması için Venüs'ün çekim kuvvetinden yararlanıp, Merkür'e doğru ilerlemesi gerekiyordu. Büyük bir şans eseri BepiColombo ve Solar Orbiter kısa aralıklarla Venüs'ün yakınında bulundu. Bu durum bilim insanlarına eşsiz bir gözlem fırsatı tanıdı.

ESA'dan yapılan açıklamaya göre Venüs'ün bu görüntüsü BepiColombo tarafından, Merkür transfer modülündei üçüncü kamera tarafından çekildi. Fotoğrafta BepiColombo'nun anteni ve bir kısmı da görünüyor.

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Venüs'ün yanından iki uzay aracı geçti! Avrupa Uzay Ajansı o görüntüyü paylaştı
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