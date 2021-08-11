Venüs’ün yanından iki uzay aracı geçti! Avrupa Uzay Ajansı o görüntüyü paylaştı

BepiColombo, MPO (Mercury Planetary Orbiter) ve MMO (Mercury Magnetospheric Orbiter) olmak üzere iki uydudan oluşuyor. MPO, Merkür'ün detaylı haritasını çıkaracak, MMO ise manyetosferi inceleyecek. Ancak bunu yapması için Venüs'ün çekim kuvvetinden yararlanıp, Merkür'e doğru ilerlemesi gerekiyordu. Büyük bir şans eseri BepiColombo ve Solar Orbiter kısa aralıklarla Venüs'ün yakınında bulundu. Bu durum bilim insanlarına eşsiz bir gözlem fırsatı tanıdı.