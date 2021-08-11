Yüzlerce kişi ölmüştü… Sri Lanka’daki terör saldırısında yeni gelişme!

Sri Lanka'da 2019'da ülkedeki kilise ve otelleri hedef alan bombalı saldırılarla ilişkili olduğu iddia edilen 25 kişinin 20 binden fazla suçtan yargılanacağı bildirildi.

SALDIRILARDA MİLLETVEKİLİNİN DE ADI GEÇİYOR

Sri Lanka'da, 2019'da 290 kişinin ölümüne neden olan saldırılarda parmağı olduğu düşünülen 25 kişiye terörle mücadele yasası kapsamında 23 bin 270 suçlama yöneltildi.