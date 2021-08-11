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Haberler Dünya Haberleri Yüzlerce kişi ölmüştü… Sri Lanka’daki terör saldırısında yeni gelişme!
Giriş Tarihi: 11.8.2021 16:43

Yüzlerce kişi ölmüştü… Sri Lanka’daki terör saldırısında yeni gelişme!

AA
Yüzlerce kişi ölmüştü… Sri Lanka’daki terör saldırısında yeni gelişme!

Sri Lanka’da 2019 yılında gerçekleşen terör saldırısına yönelik soruşturma devam ediyor. Terör örgütü DEAŞ’ın üstlendiği, 290 kişinin ölümüne neden olan saldırıya karıştığı tespit edilen 25 kişi, toplamda 20 bini aşkın suçtan yargılanacak.

Sri Lanka'da 2019'da ülkedeki kilise ve otelleri hedef alan bombalı saldırılarla ilişkili olduğu iddia edilen 25 kişinin 20 binden fazla suçtan yargılanacağı bildirildi.

SALDIRILARDA MİLLETVEKİLİNİN DE ADI GEÇİYOR

Sri Lanka'da, 2019'da 290 kişinin ölümüne neden olan saldırılarda parmağı olduğu düşünülen 25 kişiye terörle mücadele yasası kapsamında 23 bin 270 suçlama yöneltildi.

Konuya ilişkin soruşturmayı yürüten Savcı, davaların hızlı şekilde görülmesi için yüksek mahkeme üyelerinden oluşan 3 kişilik heyet kurulmasını talep etti. Ülkede saldırılarla bağlantılı olduğu iddia edilen Müslüman bir milletvekili ve kardeşi 24 Nisan'da gözaltına alınmıştı.

Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, 4 Şubat'ta, bombalı saldırılara ilişkin soruşturma raporunun nihai halinin eline ulaştığını belirtmişti.

Rajapaksa, saldırının gerçekleştirilmesinde sorumluluğu bulunanların adaletten kaçamayacağını belirterek, "Aşırıcılığın bu ülkede tekrar başını kaldırmasına asla izin vermeyeceğiz." ifadesini kullanmıştı.

NELER OLMUŞTU?

Sri Lanka'da, 21 Nisan 2019'da Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında, Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar düzenlenmişti.

Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyösü Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogoda'da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu. Yetkililer, saldırılarda 290 kişinin hayatını kaybettiğini, 500'den fazla kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Bombalı saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

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Yüzlerce kişi ölmüştü… Sri Lanka’daki terör saldırısında yeni gelişme!
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