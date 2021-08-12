AB Temsilcisi Borrell’den iklim değişikliği açıklaması

Borrell, "Zor bir görev olacak. AB'nin sera gazı emisyonları, 2019 itibarıyla 1990'dan bu yana yüzde 24 düşmüştü. Bu, yalnızca 2020'lerde emisyonlarımızı önceki 30 yılda yaptığımızdan daha fazla azaltmamız gerektiği anlamına geliyor." ifadesini kullanarak, yeni hedefin küresel etkilerinin de olacağını vurguladı.

AB ile çıtayı yükseltenlerin yalnızca Paris Anlaşması'na geri dönen ABD olmadığını, Çin, Rusya ve diğer ülkelerin de "daha fazlasının yapılması gerektiğini" kabul ettiğini belirten Borrell, kasımda Glasgow'da düzenlenecek zirvede bu kararlılığın gösterilmesi gerektiğini kaydetti.