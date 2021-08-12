ABD Afganistan’a asker gönderecek

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, basın brifinginde, Afganistan'da Taliban'ın askeri ilerleyişi, şiddet ve istikrarsızlığın artmasından derin endişe duyduklarını ve bu nedenle Kabil'deki büyükelçilik personelinin sayısını önemli ölçüde azaltma kararı aldıklarını söyledi.

ABD’den Kabil Büyükelçiliği kararı | Video

Ülkedeki güvenlik durumunu değerlendirdikten sonra Afganistan'da "çekirdek bir diplomatik kadro" bırakacaklarını belirten Price, "Önümüzdeki haftalarda Savunma Bakanlığı, Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na (tahliye için) geçici olarak askeri personel gönderecek." dedi.



İNGİLTERE 600 ASKER GÖNDERECEK



İngiltere, İngilizleri tahliye etmek amacıyla Afganistan'a 600 asker göndereceğini duyurdu.

BM'den Afganistan çağrısı