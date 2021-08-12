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Giriş Tarihi: 12.8.2021 21:43 Son Güncelleme: 12.8.2021 22:18

ABD Afganistan'a asker gönderecek

AA
ABD Afganistan’a asker gönderecek

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kabil Büyükelçiliğindeki personelinin önemli bir bölümünün tahliye edilmesi için asker gönderileceğini açıkladı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, basın brifinginde, Afganistan'da Taliban'ın askeri ilerleyişi, şiddet ve istikrarsızlığın artmasından derin endişe duyduklarını ve bu nedenle Kabil'deki büyükelçilik personelinin sayısını önemli ölçüde azaltma kararı aldıklarını söyledi.

ABD’den Kabil Büyükelçiliği kararı | Video

Ülkedeki güvenlik durumunu değerlendirdikten sonra Afganistan'da "çekirdek bir diplomatik kadro" bırakacaklarını belirten Price, "Önümüzdeki haftalarda Savunma Bakanlığı, Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na (tahliye için) geçici olarak askeri personel gönderecek." dedi.

İNGİLTERE 600 ASKER GÖNDERECEK

İngiltere, İngilizleri tahliye etmek amacıyla Afganistan'a 600 asker göndereceğini duyurdu.

BM'den Afganistan çağrısı

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ABD Afganistan'a asker gönderecek
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