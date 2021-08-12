ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlundan yeni skandal! O videosu ifşa oldu…

ABD Başkanı Joe Biden'ın skandallarıyla gündemden düşmeyen oğlu Hunter Biden, bir kez daha dünya gündemine oturdu.

Joe Biden'ın başkanlık koltuğuna oturduğu günden itibaren kendisinden daha çok merak edilen bir isim olan Hunter Biden, ilk olarak 2015 yılında beyin kanserinden ölen ağabeyi Beau Biden'ın eşi, yengesi Hallie Biden ile yaşadığı ilişkiyle eleştiri oklarını üzerine çekmişti.

ÖLEN AĞABEYİNİN EŞİYLE İLİŞKİ YAŞAMIŞTI

2017 yılında basına yansıyan haberlere göre Hunter Biden, o dönem evli ve çocuklu olmasına rağmen yengesi Hallie ile yaşadığı ilişkiye uzun bir süredir devam ediyordu. Ne var ki bu skandalın ortaya çıkmasının ardından eşinden boşanan, babası Joe Biden'dan da "mutluluk" temennisi alan Hunter Biden'ın yengesi Hallie ile ilişkisi, evlilikle sonuçlanmadan bitmişti.