Cezayir’de yangın faciası 65 kişi öldü

Son günlerde ABD
, Yunanistan
, İtayla ve Rusya başta olmak üzere dünyanın birçok köşesinde patlak veren yangınlara bir yenisi eklendi. Cezayir
, güneyden ulaşan aşırı sıcak hava dalgası ve güçlü rüzgarların ardından çoklu orman yangınlarına sahne oluyor. Bölge sakinleri kendi çabalarıyla canla başla yangınları söndürmeye çalışırken müdahale için askerler de görevlendirildi. 18 eyalette 71 ayrı noktada orman yangını yaşanırken şimdiye kadar 28'i asker 37'si sivil olmak üzere 65 kişi hayatını kaybetti. Cezayirliler ise yangınlara müdahale için görevlendirilen askerlerin teknik ekipmana ve yangın bilgisine sahip olamadan bölgeye gönderilmesine tepki gösterdi.
YOĞUN DUMAN ENGELİ
Bölgede çok sayıda ev yanarken halk, çevredeki otel, yurt ve benzeri yerlere yerleştirildi. Yetkililer, yoğun duman tabakasının söndürme çalışmalarına engel olduğunu söyledi. Yangınlardan en çok etkilenen bölgeler arasında başkent Cezayir'in yaklaşık 100 kilometre doğusunda yer alan Tizi Vizu eyaleti öne çıkıyor. Tizi Vizu'da 22, kuzeydoğudaki sahil şeridi çevresindeki Becaya ve Tarif
eyaletlerinde 13, Cicel eyaletinde de 11 noktada yangınlarla mücadele devam ediyor. Ülkenin çoğunlukla Amazig (Berberi) nüfusunun yaşadığı ve ulaşımın zor olduğu bu dağlık bölgelerinde çıkan orman yangınlarına ekiplerin müdahale etmekte zorlandığı belirtiliyor.
SABOTAJ ŞÜPHESİ
Cezayır'de meydana gelen yangınlarda sabotaj ihtimali üzerinde duruluyor. Başbakan Eymen bin Abdurrahman, doğa koşullarının yangınların yayılmasına katkı sağladığını ancak özellikle Tizi Vizu eyaletinde eş zamanlı yangınların başladığı noktaların "azami zarar vermek için özellikle seçildiğini" savundu. İlk soruşturmaların yangınların "sabotaj" üzerinden başladığını gösterdiğini söyleyen Abdurrahman, Avrupa ülkelerinden yangın söndürme uçağı kiralanması için görüşmelerin yapıldığını dile getirdi. İçişleri Bakanı Kamil Bilcud
de sabotaj ihtimali üzerinde durduklarını belirtti.