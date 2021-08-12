Dünya yangınlarla boğuşuyor

Yunanistan: Mora Yarımadası
'nda orman yangınları kontrolden çıktı. Bölgede 19 köy boşaltılırken Pirris adlı yerleşim bölgesinde de evler alev aldı. Şiddetli esen rüzgarın yangın sönderme çalışmalarını güçleştirdiği belirtiliyor. Eğriboz Adası
'nda da durum hâlâ kritik. Alevlerle mücadeleye uluslararası ekipler de destek veriyor. Salı akşamı 54 yeni orman yangınının çıktığı açıklanmıştı. Öte yandan hükümete karşı tepkiler ise büyüyor. Hükümetin yangınlara müdahalede yetersiz kaldığını belirten vatandaşlar, yetkilileri organize olamadığı ve yangınlara zamanında müdahale etmediği için eleştiriyor.
İtalya:
Günlerce yangınlarla boğuşan ülkede yüksek sıcaklık nedeniyle yeni orman yangınlarının çıkmasından endişe ediliyor. Özellikle Sicilya ve Sardunya adalarında 40 derecenin üstünde seyreden sıcaklığın, esen rüzgarla birlikte yangın tehlikesini artırdığı belirtiliyor.
İran:
Batı Azerbaycan eyaletinde sıcaklar sebebiyle orman yangını meydana geldi. 20 hektarlık alan yandı.