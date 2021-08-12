Filistinli aile Doğu Kudüs’teki evini kendi elleriyle yıktı

Yaptıkları itirazın da reddedilmesi üzerine Hadır ailesi, tanınan sürenin bugün dolmasıyla Yahudi yerleşimcilere geçmesine engel olmak için yuvalarını kendi elleriyle yıktı.

Tel Aviv yönetimi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te sık sık Filistinlilere ait yapıları "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıkıyor.