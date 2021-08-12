Fransız hükümeti Afgan göçmenleri sınır dışı etmeyecek

İsveç ve Finlandiya, Afganistan'ın isteğine olumlu cevap verirken Hollanda, Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka ve Yunanistan, AB yönetimden sınır dışı işlemlerini sürdürmeyi talep etmişti.

Ancak Almanya ve Hollanda, dün Afganistan'a yönelik sınır dışı işlemlerini belli süreliğine durduracaklarını duyurmuştu.

EUROSTAT verilerine göre, 2020'de AB'de sığınma talebinde bulunan 416 bin 600 mültecinin yüzde 10,6'sı Afganlardan oluşuyor. AB'deki sığınmacılar arasında en büyük grubu yüzde 15,2 ile Suriyeliler oluşturuyor.

AB ülkeleri bu yılın başından beri 1200'den fazla Afgan'ı ülkelerine geri gönderdi. Fransa'da, 2020'de 8 bin 886 Afganistanlı sığınma talebinde bulundu.