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Haberler Dünya Haberleri Hindistan’ın gözlem uydusu fırlatma denemesi başarısız oldu
Giriş Tarihi: 12.8.2021 09:58

Hindistan’ın gözlem uydusu fırlatma denemesi başarısız oldu

AA
Hindistan’ın gözlem uydusu fırlatma denemesi başarısız oldu

Hindistan’ın siklon ve diğer olası doğal afetlerden gerçek zamanlı görüntü sağlamak için yörüngeye göndermeye çalıştığı uyduyu fırlatma girişimi başarısız oldu.

Hindistan Uzay Ajansından yapılan açıklamaya göre, uyduyu taşıyan roket, Hindistan'ın Sriharikota uzay merkezinden fırlatılmasından kısa süre sonra üçüncü ve son ateşleme aşamasında teknik arıza nedeniyle başarısız oldu.

Söz konusu uydu, başarılı şekilde yörüngeye gönderilmiş olsaydı dünyanın hareketleriyle senkronize hareket ederek aynı konumda sabit kalacaktı.

Uydudan elde edilen gerçek zamanlı görüntülerle fırtına ve bulut patlamalarının görüntülenmesi, tarım, ormancılık ve denizcilik çalışmaları için veri toplanması hedefleniyordu.

DENEME SONRASI AÇIKLAMA YAPILMADI

Hindistan Uzay Ajansı, ateşleme arızası nedeniyle başarısız olan fırlatma denemesinden sonra roket ve uyduya ne olduğuna dair açıklama yapmadı.

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Hindistan’ın gözlem uydusu fırlatma denemesi başarısız oldu
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