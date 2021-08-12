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Giriş Tarihi: 12.8.2021 11:32

İtalya bu kez Lucifer’a teslim oldu! Ölümcül sıcaklık kaydedildi

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
İtalya bu kez Lucifer’a teslim oldu! Ölümcül sıcaklık kaydedildi

Haftalardır kontrol edilemeyen yangınların etkisinde olan İtalya’dan kötü haberler üst üste geliyor. Sicilya başta olmak üzere özellikle güney bölgelerde yoğun orman yangınlarıyla boğuşan İtalya’da ölümcül sıcak hava dalgası Lucifer, durumu daha da kötüleştirdi. Yoğun sıcak hava dalgası olan Lucifer nedeniyle İtalya, tarihinin en yüksek sıcaklığını kaydetti.

İtalya'nın kuzeyi ve güney bölgeleri, haftalardı irili ufaklı çok sayıda orman yangınına teslim olmuş durumda.

LUCIFER İTALYA'YI VURDU

Haftalardır aralıksız şekilde yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin çabası devam ederken, ülkenin güney bölgelerinde ise yüzlerce kişi, yoğun alevler vu duman yüzünden evlerini terk etti.

AB'den aldıkları yangın söndürme destekleriyle alevleri tamamen sona erdirmeye çalışan İtalya'ya yeni bir felaketi bu kez sıcak havalar getirdi.

TARİHİNİN EN YÜKSEK SICAKLIĞI

Lucifer adı verilen sıcak hava dalgası, İtalya'nın Sicilya Adası'nı vurdu. Lucifer'in etkisiyle termometrelerin 48,8 dereceyi gösterdiği İtalya, tarihinin en yüksek sıcaklığını kaydetti.

Yetkililerden gelen açıklamalara göre bu derece, yalnızca İtalya'da değil, tüm Avrupa'da kaydedilmiş en yüksek sıcaklıkken, ülke kırmızı alarma geçti.

Afrika'dan gelen antisiklon isimli yüksek basıncın neden olduğu Lucifer hava dalgasının, Sicilya'dan sonra anakara İtalya ve başkent Roma'da etkili olması bekleniyor.

Sıcaklıkları daha da artıracak olan Lucifer'in çok sayıda ölüme neden olacağı endişesi devam ederken, yangınların söndürülmesini zorlaştırdığı da kaydedildi.

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İtalya bu kez Lucifer’a teslim oldu! Ölümcül sıcaklık kaydedildi
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