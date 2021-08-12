İtalya bu kez Lucifer’a teslim oldu! Ölümcül sıcaklık kaydedildi

İtalya'nın kuzeyi ve güney bölgeleri, haftalardı irili ufaklı çok sayıda orman yangınına teslim olmuş durumda.
LUCIFER İTALYA'YI VURDU
Haftalardır aralıksız şekilde yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin çabası devam ederken, ülkenin güney bölgelerinde ise yüzlerce kişi, yoğun alevler vu duman yüzünden evlerini terk etti.
AB'den aldıkları yangın söndürme destekleriyle alevleri tamamen sona erdirmeye çalışan İtalya'ya yeni bir felaketi bu kez sıcak havalar getirdi.
TARİHİNİN EN YÜKSEK SICAKLIĞI
Lucifer adı verilen sıcak hava dalgası, İtalya'nın Sicilya Adası'nı vurdu. Lucifer'in etkisiyle termometrelerin 48,8 dereceyi gösterdiği İtalya, tarihinin en yüksek sıcaklığını kaydetti.
Yetkililerden gelen açıklamalara göre bu derece, yalnızca İtalya'da değil, tüm Avrupa'da kaydedilmiş en yüksek sıcaklıkken, ülke kırmızı alarma geçti.