Mora Yarımadası’ndaki yangınlar devam ediyor

Yunanistan'da birçok bölgede orman yangınları devam ediyor. Mora Yarımadası'nda 5 Ağustos'tan bu yana devam eden orman yangınına müdahale sürerken, Yarımada'da yer alan Gortynia bölgesinde yeniden yükselen alevler itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alınan yangının Neohori köyüne ulaşması engellendi. Yunan itfaiye güçlerine destek olmak için Yunanistan'a gelen Fransız itfaiye ekipleri ise tüm operasyonda büyük rol oynadı.





Öte yandan yetkililerin daha önce sakinlerine tahliye uyarısında bulunduğu Pyrris, Kastraki ve Hora köylerinde çok sayıda ev yandı. Birçok vatandaş ise, itfaiye ekipleri ile birlikte alevlerle savaşmak ve mallarını kurtarmak için köylerinde kaldı.

YUNANİSTAN'DA YAKLAŞIK 100 BİN HEKTARLIK ALAN YANDI

Yunanistan'da günlerdir etkili olan yangınlarda şu ana kadar yaklaşık 100 bin hektarlık alan yandı.





Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nın (Evia) kuzeyinde geçtiğimiz hafta salı günü başlayan ve itfaiye ekiplerinin geç ve yetersiz müdahalesi nedeniyle kontrolden çıkan orman yangınları devam ediyor. Yangına ilişkin son verileri paylaşan Avrupa Orman Yangınları Bilgi Sistemi (EFFIS), yaklaşık 100 bin hektarlık orman ve tarım arazisinin yandığını açıkladı. EFFIS, son 14 gün içerisinde 93 bin 600 hektarlık alanın dumanla kaplandığını açıklayarak 2008-2020 yılları arasında aynı dönemde yanan alanın yalnızca 2 bin 330 hektar olduğunu bildirdi. Yarın, yanan bölgenin 100 bin hektarı geçebileceğini ifade eden yetkililer, yangının Eğriboz ve Mora adalarında devam ettiğini aktardı.





2007'DEN BU YANA EN ŞİDDETLİ YANGIN



Başbakan Kyriakos Miçotakis, ülkenin birçok bölgesini kasıp kavuran 586 yangını "olağanüstü büyüklükte bir doğal afet" olarak nitelendirdi. Yangın, Yunanistan'ın 2007 yılından bu yana karşı karşıya kaldığı en şiddetli yangın olarak kayıtlara geçti.

2007 yılında meydana gelen yangında 250 bin hektarlık alan yanmış 77 kişi de hayatını kaybetmişti.