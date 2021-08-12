Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Yunanistan’ın Milos Adası’nda İngiliz yatı battı
Giriş Tarihi: 12.8.2021 13:28

Son dakika: Yunanistan’ın Milos Adası’nda İngiliz yatı battı

İHA
Son dakika: Yunanistan’ın Milos Adası’nda İngiliz yatı battı

Son dakika haberi… Yunanistan’ın Milos Adası açıklarında İngiltere bandıralı 17 kişinin bulunduğu bir yatın battığı ve arama kurtarma operasyonu kapsamında tüm yolcuların kurtarıldığı belirtildi.

Son dakika haberi... Yunanistan sahil güvenliği tarafından yapılan açıklamada, İngiltere bandıralı bir yatın Milos Adası açıklarında battığı bildirildi.

Sahil güvenlik sözcüsü Nikolaos Kokkalas, yaklaşık 30 metre uzunluğundaki yatta 17 yolcunun bulunduğunu ve arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını ifade etti.

Kokkalas, arama kurtarma çalışmalarına 2 helikopter, 3 sahil güvenlik devriye botu, 1 özel tekne ve çevredeki 2 geminin katıldığını kaydetti. Yunan sahil güvenliği tarafından yapılan son açıklamada yattaki tüm yolcuların kurtarıldığı ifade edildi.

Yatın neden battığı ise henüz bilinmiyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Yunanistan’ın Milos Adası’nda İngiliz yatı battı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA