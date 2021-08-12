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Giriş Tarihi: 12.8.2021 11:02 Son Güncelleme: 12.8.2021 11:32

Sosyal medyada viral olmuştu: 'Isırılan' olimpiyat madalyası hakkında flaş karar...

AA
Sosyal medyada viral olmuştu: ’Isırılan’ olimpiyat madalyası hakkında flaş karar...

Tokyo 2020'de softbol branşında Goto Miu'nun kazandığı olimpiyat madalyası ısırıldığı gerekçesi ile yenilenecek. Nagoya Belediye Başkanı Kawamura Takaşi'nin yüz maskesini çıkararak Goto'nun maskesini ısıması sosyal medyada viral olmuştu. Ülke çapında verilen tepkiler üzerine altın madalyanın değiştirilmesi için harekete geçildi.

Kamu yayıncısı NHK'nın haberine göre, Japonya softbol branşının Yokohama'da 27 Temmuz'da oynanan finalinde karşılaştığı ABD'yi 2-0 mağlup etti. Galip takımın oyuncusu Goto Miu sonraki hafta doğduğu kent Nagoya'yı ziyaretinde Belediye Başkanı Kawamura Takaşi tarafından kabul edildi.

MASKESİNİ ÇIKARDI, MADALYAYI ISIRDI

Ziyarette Goto, altın madalyasını başkan Kawamura'nın boynuna astı. Bu sırada Kawamura, yüz maskesini çıkararak Goto'nun madalyasını ısırdı.

Sosyal medyada viral olan görüntüler ile ülke çapında verilen tepkiler üzerine, ertesi gün Kawamura " uygunsuz" davrandığını beyan ederek özür diledi.

DEĞİŞTİRİLMESİ İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Nagoya kentinin bağlı bulunduğu Aiçi Eyalet Valisi Oomura Hideaki, Goto'nun altın madalyasının değiştirilmesi için ilgili taraflarla görüşeceğini belirtti.

NHK'nın edindiği bilgilere göre Japonya Olimpiyat Komitesi ve Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi, madalyanın yenisiyle değiştirilmesine karar verdi.

Softbol finallerinde ABD gümüş madalya; Meksika'yı 3-2 yenen Kanada ise bronz madalya kazanmıştı.

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Sosyal medyada viral olmuştu: 'Isırılan' olimpiyat madalyası hakkında flaş karar...
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