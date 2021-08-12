Taliban, Kâbil’i kuzeyden ayırıyor

ABD'nin Afganistan'daki askeri güçlerini çekme kararının ardından saldırıları zirve noktaya ulaşan Taliban ilerleyişini sürdürüyor. Taliban, Tacikistan
, Çin
ve Pakistan
sınırındaki Badahşan vilayetinin merkezi Feyzabad'ı da ele geçirdi. Böylece Afgan hükümet güçlerinin son 6 günde Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi 9'a yükseldi. ABD istihbarat servisleri, başkent Kâbil'in beklenenden daha yakın bir zamanda düşeceğini tahmin ediyor. Washington Post'a konuşan istihbarat kaynakları, Taliban'ın 30 ile 90 gün içinde Kabil
'i de ele geçireceğini hesapladıklarını aktardı. Üst düzey bir Avrupa Birliği
yetkilisi ise, Taliban'ın 11 vilayetin kent merkezini de alma tehlikesi bulunduğunu kaydetti. Ayrıca Taliban'ın, Kâbil merkezi hükümetini kuzeyden ayırmaya çalıştığı değerlendirmesinde bulundu.