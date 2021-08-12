Twitter Hindistan’da politikacıların hesaplarını askıya aldı

Hindistan'da iki ana muhalefet partisinden Hindistan Ulusal Kongresinin (INC) ve bazı üyelerinin Twitter hesaplarının kural ihlali yaptıkları gerekçesiyle geçici olarak kapatıldığı bildirildi.

Hindustan Times'ın haberine göre, Hindistan'da Başbakan Narendra Modi'nin partisi Bharatiya Janata'nın (BJP) ardından ülkenin önde gelen siyasi partilerinden INC'nin resmi Twitter hesabı ve aralarında parti liderlerinin de hesaplarının bulunduğu 5 bin hesap özel bilgilerin paylaşılması kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle geçici olarak kapatıldı.

"MAĞDURUN AİLESİNİNİ KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKTI"

Eski INC Başkanı Rahul Gandhi'nin, tecavüz edildikten sonra öldürüldüğü iddia edilen 9 yaşındaki kız çocuğunun ailesi ile yaptığı görüşmenin fotoğrafını Twitter hesabından paylaşması üzerine alınan söz konusu karar, çok sayıda hesabı kapsayacak şekilde genişletildi.

INC'nin sosyal medya sorumlusu Rohan Gupta, Gandhi'nin hesabının ardından çok sayıda hesabın da geçici olarak kapatılması üzerine Twitter'ı hükümetin baskısına yenik düşmekle suçladı. Gupta, "Twitter veya hükümet tarafından baskı altında tutulamayacağımızı anlamaları gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.