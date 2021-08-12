Yunanistan felaketi yaşıyor: Yüz binlerce dönümlük arazi küle döndü

Öte yandan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, düzenlediği basın toplantısında, ülkede yaşanan yangın felaketinin başlıca nedeninin Akdeniz havzasındaki iklim değişikliği olduğunu ifade ederek bu konuda bölge ülkeleri arasında yakın iş birliğine ihtiyaç bulunduğunu söyledi.

Yangınların sadece Yunanistan'ın sorunu olmadığına, birçok Akdeniz ülkesinde benzer felaketler meydana geldiğine dikkati çeken Miçotakis, "İklim krizi burada ve bize her şeyi değiştirmemizi söylüyor. Cesur kararlar almalıyız. Doğa hata yapmaz, insanlar yapar." dedi.

Miçotakis, gazetecilerin yangınlarla ilgili soruları üzerine, hükümetin elinden geleni yaptığını ancak bazı noktalarda bunun yeterli olmadığını dile getirdi.