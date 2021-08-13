ABD’den son dakika Afganistan açıklaması

Son dakika haberleri: ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, ABD askerlerinin çoğunun hafta sonuna kadar Afganistan'ın başkenti Kabil'e ulaşacağını açıkladı.

"BİRLİKLERİMİZE YÖNELİK SALDIRIYA GÜÇLÜ BiR ŞEKİLDE KARŞILIK VERİLECEK"

Kirby, "Afganistan'daki birliklerimize yönelik herhangi bir saldırıya güçlü ve uygun bir şekilde karşılık verilecek" dedi.

"TALİBAN, KABİL'İ KUŞATMAYA ÇALIŞIYOR"

Kirby ayrıca, Taliban güçlerinin Afganistan'ın başkenti Kabil'i kuşatmaya çalıştığını söyledi.

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