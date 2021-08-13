Afganistan’da Taliban saldırılarını artırıyor: 16 vilayet ele geçirildi

Taliban güçleri, 8 Ağustos'ta ise Sar-i Pul vilayetinin merkezini, Kunduz vilayetinin merkezini, Tahar vilayetinin merkezi Talukan'ı, 9 Ağustos'ta Samangan vilayetinin merkezi Aybak'ı, 10 Ağustos'ta Baghlan vilayetinin merkezi Pul-e-Khumri, 11 Ağustos'ta Bedahşan vilayetinin merkezi Feyzabad'ı, 12 Ağustos'ta ise Gazne vilayetinin merkezini, Ghor vilayetinin merkezi Firuz Koh'u ele geçirmişti. Son olarak bugün ise Taliban, Badgis vilayetinin merkezi Qala-e-Naw'i, Kandahar vilayetinin merkezini, Helmand vilayetinin merkezi Leşkergah'ı, Herat vilayetinin merkezini, Ferah vilayetinin merkezini ve Logar vilayetinin merkezi Puli Alem'de kontrolü ele aldı.