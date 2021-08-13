Afganistan’da Taliban saldırılarını artırıyor: 16 vilayet ele geçirildi

ABD birliklerinin Mayıs ayında Afganistan'dan geri çekilme sürecinin başlamasıyla Taliban, hakimiyet alanını genişletmeye devam ediyor. Gece saatlerinde Kandahar vilayetinin merkezi ve ülkenin en büyük kentini ele geçiren Taliban, bu sefer başkent Kabil'e 70 kilometre uzaklıktaki Logar vilayetinin merkezi Puli Alem'de kontrolü ele geçirmesiyle, Afgan hükümet güçlerinin son 8 günde kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı 16'ya yükseldi.
34 VİLAYETTEN 16'SI TALİBAN'IN ELİNDE
Toplamda 34 vilayete sahip Afganistan'da Taliban, ilk olarak 6 Ağustos'ta Nimroz vilayetinin merkezi Zaranc'ı, 7 Ağustos'ta Jawzjan vilayetinin merkezi Sheberghan'ı ele geçirmişti.
Taliban güçleri, 8 Ağustos'ta ise Sar-i Pul vilayetinin merkezini, Kunduz vilayetinin merkezini, Tahar vilayetinin merkezi Talukan'ı, 9 Ağustos'ta Samangan vilayetinin merkezi Aybak'ı, 10 Ağustos'ta Baghlan vilayetinin merkezi Pul-e-Khumri, 11 Ağustos'ta Bedahşan vilayetinin merkezi Feyzabad'ı, 12 Ağustos'ta ise Gazne vilayetinin merkezini, Ghor vilayetinin merkezi Firuz Koh'u ele geçirmişti. Son olarak bugün ise Taliban, Badgis vilayetinin merkezi Qala-e-Naw'i, Kandahar vilayetinin merkezini, Helmand vilayetinin merkezi Leşkergah'ı, Herat vilayetinin merkezini, Ferah vilayetinin merkezini ve Logar vilayetinin merkezi Puli Alem'de kontrolü ele aldı.