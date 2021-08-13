Aşı uygulamasının arttığı İsveç’te ölüm oranı şaşırttı

Koronavirüs salgının başından bu yana toplam vaka sayısının 1 milyon 109 bin 112'ye, toplam can kaybının ise 14 bin 621'e ulaştığı İsveç'te, Covid-19'a ilişkin günlük ölüm sayısı Temmuz ayı ortasından itibaren sıfır seviyesinde seyrediyor.

Virüs nedeniyle hastaneye yatışlarda ve can kayıplarında düşüş görülen İsveç'te resmi verilere göre şu anda 15 bin 539 kişide aktif olarak enfeksiyon görüldüğü ve bunlardan yüzde 99.8'nin hafif şekilde hastalandığı, yüzde 0.2'sinin ciddi hastalığa yakalandığı belirtildi.

VAKA SAYILARI YÜKSEKTE SEYREDİYOR

İsveç'te şu ana kadar en yüksek günlük ölüm sayısı 30 Aralık'ta 121 kişinin hayatını kaybetmesi ile kayıtlara geçerken en yüksek günlük vaka sayısı ise 11 bin 376 vaka ile 23 Aralık'ta kaydedildi. Ülkede günlük vaka sayıları Temmuz ayı sonundan itibaren yeniden yükselişe geçerken, 9 Ağustos'tan bu yana binin üzerinde seyrediyor.