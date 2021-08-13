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Giriş Tarihi: 13.8.2021 21:56

BM Genel Sekreteri Guterres'den Taliban'a saldırılarına son vermesi ve müzakere çağrısı

AA
BM Genel Sekreteri Guterres’den Taliban’a saldırılarına son vermesi ve müzakere çağrısı

BM Genel Sekreteri Guterres, Afganistan'da durumun "kontrolden çıktığı" uyarısı yaparak, Taliban'a saldırılarına son vermesi ve müzakere çağrısında bulundu.

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BM Genel Sekreteri Guterres'den Taliban'a saldırılarına son vermesi ve müzakere çağrısı
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