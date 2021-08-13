Dünyayı saran yangınlarda son durum

'ÖLÜ SAYISI YÜZLERCE OLABILIR'
Cezayir
'in 18 eyaletinde 71 ayrı noktada çıkan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 69'a çıktı. Ölenlerin sayısının yüzlerce olabileceği ifade edildi. Tizi Vizu vilayeti Yargı Konseyi Başsavcısı Abdulkadir Umeyruş, yangınların ülkenin hayrını istemeyenler tarafından çıkarıldığını iddia etti. Söndürme çalışmaları için Avrupa
Birliği'yle uçak kiralama anlaşması yapıldı. Ülkede 3 günlük milli yas ilan edildi. Binlerce hektar zeytin bahçesi ve birçok çiftlik zarar gördü.
KOMŞUDA ALEVLER SÖNDÜRÜLEMIYOR
Yunanistan
'da Eğriboz Adası
ve Mora
Yarımadası'nın İlia bölgesinde 10 gündür süren yangınları kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Attika'daki Parnithas, Mandra ve Aspropirgo ile Mora'nın Lakonia, Arkadia illerinde ve Selanik yakınlarındaki Halkidiki Yarımadası'nın Kassandra bölgesindeki yangınlara karadan ve havadan müdahale ediliyor. Rüzgarın sürekli yön değiştirmesi nedeniyle çalışmalar sekteye uğruyor. Başbakan Kiryakos Miçotakis, hükümetin elinden geleni yaptığını ancak bazı noktalarda bunun yeterli olmadığını dile getirdi.
İTALYA'DA LUCIFER DALGASI
Yangınların sürdüğü İtalya'da sıcaklık rekoru kırıldı. Lucifer sıcak hava dalgasının etki göstermesiyle Sicilya bölgesinde termometreler 48,8 dereceyi gösterdi. Avrupa'daki resmi rekor 48 derece ile 1977'de Atina'da kaydedilmişti. İspanya ve Portekiz'de de yangın korkusu hakim.