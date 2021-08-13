Financial Times Türkiye’ye övgü yağdırdı: Avrupa’nın yeni teknoloji devi

Türkiye'nin art arda yaptığı hamleler, dünya medyasında konuşulmaya devam ediyor. Benimsediği yerli ve milli üretim anlayışıyla dışa bağımlılığını en aza indirmeyi hedefleyen ve bu amaçla büyük mesafeler kat eden Türkiye birbiri ardına da analizlere konu oluyor.
SAVUNMA TEKNOLOJİSİNİN ARDINDAN E-TİCARET DEVİ DE OLDU
Yerli üretim İHA/SİHA teknojisiyle son aylarda tüm övgüleri üzerine toplayan, sarsılmaz bir bölgesel güç haline geldiği sık sık dile getirilen Türkiye, bu kez teknoloji alanında yaptığı atılımlarla dünya gündemine oturdu.
Dünyanın önde gelen ekonomi ve iş dünyası dergisi Financial Times, Türk girişimcilerin ve ticaret şirketlerinin başarısıyla ilgili uzun bir analiz kaleme aldı.
Financial Times, teknoloji yatırımları açısından bu yılın sıcak fikirlerinin Silikon Vadisi'nden değil Türkiye'den çıktığını yazdı. "Türkiye nasıl Avrupa teknolojisinin yıldızı oldu" başlıklı analizinde Times, start-up'ların başarısının Türkiye'de dönüm noktası olduğu belirtti.
Haberinde teknoloji yatırımcılarının, ABD'de online market teslimatına yönelik start-up'lara milyarlarca dolar yatırdığı belirtilirken, 10 dakikada teslimatla sektörün önde gelen şirketlerinden Türk şirketi Getir'in değerinin şu anda 7.5 milyar dolara ulaştığına dikkat çekildi.
GİRİŞİMCİLERİN YENİ MERKEZİ TÜRKİYE
Haberde şirketin kaderindeki geçen yılki ani değişimin, Türkiye'nin teknoloji endüstrisindeki büyük değişimin de bir parçası olduğuna dikkat çekildi. FT, haberinde "Geçen yazdan bu yana, e-ticaret platformları ile oyun geliştirici şirketlerin de içinde olduğu Türk teknoloji şirketleri, değerlerinin, start-up başarısı için küresel bir kilometre taşı olarak görülen milyar doları aştığını gördü." ifadelerini kullandı.
Türkiye'deki e-ticaret yayılımını, üç yıl önce yüzde 3,5'ten bugün yüzde 10'a yükseldiği tahmin edildiği belirtilen habere göre, bunun arkasındaki nedenlerden biri olarak da pandeminin etkisiyle küresel çapta çevrimiçi perakendenin aşırı büyümesi gösterildi. Haberde, Trendyol'un bu hafta SoftBank ile birlikte 1,5 milyar dolarlık fonlama turunu yöneten General Atlantic'in Genel Müdürü Melis Kahya Akar'ın, "Covid kademe atlattı. Türk şirketlerinin daha küresel düşünmeye başlaması için artık tüm parçalar yerine oturdu" ifadeleri yer aldı.
Haberde, şu anda 16,5 milyar dolar değer biçilen ve çoğunluk hissesi Alibaba'ya ait olan Trendyol'un, gıda dağıtım sektörüne doğru genişlemeden ve dijital bir cüzdan çıkarmadan önce faaliyetlerine 2010 yılında çevrimiçi bir moda perakendecisi olarak başladığı anlatıldı. Doğan'ın, kimi zaman Türkiye'nin Amazon'a cevabı olarak görülen Hepsiburada'nın 2000 yılında kurulduğunu ve büyük ölçüde kendi kendini finanse ettiğini söylediği belirtildi.
Türk şirketlerinin uluslararası ilgiyi çekecek kadar büyüdüklerinin belirtildiği haberde, mobil oyun geliştiricisi Peak Games'in başarısına da dikkat çekildi.