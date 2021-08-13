Financial Times Türkiye’ye övgü yağdırdı: Avrupa’nın yeni teknoloji devi

Türkiye'nin art arda yaptığı hamleler, dünya medyasında konuşulmaya devam ediyor. Benimsediği yerli ve milli üretim anlayışıyla dışa bağımlılığını en aza indirmeyi hedefleyen ve bu amaçla büyük mesafeler kat eden Türkiye birbiri ardına da analizlere konu oluyor.

SAVUNMA TEKNOLOJİSİNİN ARDINDAN E-TİCARET DEVİ DE OLDU

Yerli üretim İHA/SİHA teknojisiyle son aylarda tüm övgüleri üzerine toplayan, sarsılmaz bir bölgesel güç haline geldiği sık sık dile getirilen Türkiye, bu kez teknoloji alanında yaptığı atılımlarla dünya gündemine oturdu.

Dünyanın önde gelen ekonomi ve iş dünyası dergisi Financial Times, Türk girişimcilerin ve ticaret şirketlerinin başarısıyla ilgili uzun bir analiz kaleme aldı.