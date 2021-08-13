İngiltere’de korkunç saldırı! 5 kişiyi böyle katletti

Açıklamada, 2 kadın ile 2 erkeğin yanı sıra 5 yaşındaki bir çocuğun da hayatını kaybettiği bildirildi.

İngiltere'de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var | Video

Yetkililer ayrıca, saldırının faili olan erkeğin olay yerinde hayatını kaybettiği belirtilerek, bu kişilerin aldıkları kurşun yarası nedeniyle yaşamını yitirdiği kaydedildi.