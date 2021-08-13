İngiltere’de korkunç saldırı! 5 kişiyi böyle katletti

İngiltere'nin Plymouth kentinde düzenlenen silahlı saldırıda, saldırgan dahil 6 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
KURBANLARIN ARASINDA 5 YAŞINDA BİR ÇOCUK DA VAR
Devon ve Cornwall Polisi, Plymouth kentinin Keyham bölgesindeki saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, silahlı şüpheli dahil olayda 6 kişinin öldüğünü doğruladı.
Açıklamada, 2 kadın ile 2 erkeğin yanı sıra 5 yaşındaki bir çocuğun da hayatını kaybettiği bildirildi.
İngiltere'de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var | Video
Yetkililer ayrıca, saldırının faili olan erkeğin olay yerinde hayatını kaybettiği belirtilerek, bu kişilerin aldıkları kurşun yarası nedeniyle yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Saldırganın, 23 yaşındaki Jake Davison isimli kişi olduğu öğrenildi. Davison'ın vinç operatörü olarak çalıştığı öğrenildi.
Davison, polis tarafından vurularak öldürülmüş ve saldırının terörle bağlantısı olmadığı belirtilmişti.
İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Plymouth'da yaşanan olaydan üzüntü duyduğunu dile getirmiş, "Herkesi sakin olmaya, polis tavsiyelerine uymaya ve acil servislerimizin işlerine devam etmelerine izin vermeye çağırıyorum." ifadelerini kullanmıştı.