İtalya bir kez daha yangına teslim oldu

İtalya'da sıcak hava dalgasının etkisiyle yüzlerce noktada devam eden yangınlarla mücadele devam ediyor. Ülkede bu kez başkent Roma'nın doğusundaki Tivoli kasabasının yakınlarında yer alan Monte Catillo Tabiat Parkı'nda yangın çıktı.

Alevler hızla yayılırken, bazı yerleşim yerlerindeki 25 ailenin evlerinden tahliye edildiği aktarıldı.

İtalya'da tabiat parkında yangın. Tahliyeler başladı | Video

Ayrıca, ülkede yangınların en çok etkilediği Calabria bölgesi, Akdeniz'in en büyük adası Sicilya, Sardunya Adası ve Campania bölgesinde alevler binlerce hektarlık alanı küle çevirdi. Yangınlar, geçtiğimiz çarşamba günü Calabria'da 2, Sicilya'da ise 1 kişinin ölümüne neden oldu.