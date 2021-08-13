Kanada’da gizemli cisim görüldü! İki uçak tarafından rapor edildi

Vice News'in haberine göre 30 Temmuz tarihinde Kanada'da tanımlanamayan garip bir cisim görüldü. UFO olduğu iddia edilen cisim, Kanada hükümetinin havacılık olaylarına dair veritabanında yer aldı.
11 Ağustos tarihinde yayınlanan raporda, iki uçak tarafından parlak yeşil renkli cismin tespit edildiği, bulutların arasına doğru uçup, sonra gözden kaybolduğu belirtiliyor. Bununla birlikte raporda söz konusu tanımlanmayan aracın, uçak operasyonlarını etkilemediği belirtildi.
UFO'yu raporlayan uçaklardan biri Ontario'dan, Almanya'nın Köln kentine giden askeri bir uçaktı. Diğeri ise Boston'dan Amsterdam'a giden, KLM Royal Dutch Airlines'a ait bir yolcu uçağıydı.
Havacılık uzmanı olan Steffan Watkins, iki uçuştan gelen verileri değerlendirdi. Watkins askeri uçağın, UFO'ya daha yakından bakmak veya kaçınmak için 1000 fit yükseğe çıktığını açıkladı.
Steffan Watkins yaptığı açıklamada, UFO'nun meteor olma ihtimali olabileceğini, olayın Perseid meteor yağmurunun erken evresine denk geldiğini belirtti. Bununla birlikte gizemli cisim havacılık raporunda, hava balonu, meteor, roket veya UFO olabileceği şekilde etiketlenmiş durumda.
Kanada Ulusal Savunma Bakanlığından bir sözcü yaptığı açıklamada UFO gözlemleri yapmadıklarını ve başka bir açıklamada bulunmayacaklarını belirtti.
Geçtiğimiz haziran ayında Pentagon, UFO raporu yayınladı. Raporda, uçuş şekilleri bakımında incelenen 21 tanımlanamayan cisimden 18'inin alışılmışın dışında uçuş ve hareket özelliği gösterdiğine vurgu yapıldı. Raporda, tanımlanamayan hava olaylarının tek bir açıklamasının olmadığı belirtildi Bunların havaya bırakılmış bir kalıntı olabileceği gibi atmosferik bir durumdan da kaynaklanabileceği ifade edildi.
Pentagon'un UFO raporu hakkında da ilginç bazı açıklamalar var. Söylenenlere göre bu raporda "gizli olarak sınıflandırılmış" bir bölüm daha bulunuyor. Yetkililerin kongreye bu bölümü kapsayan gizli bir brifing verdiği ve daha sonra raporun belirli kısımlarının Pentagon tarafından kamuoyuna açıklandığı belirtiliyor.