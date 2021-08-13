Kanada’da gizemli cisim görüldü! İki uçak tarafından rapor edildi

Pentagon'un UFO raporu hakkında da ilginç bazı açıklamalar var. Söylenenlere göre bu raporda "gizli olarak sınıflandırılmış" bir bölüm daha bulunuyor. Yetkililerin kongreye bu bölümü kapsayan gizli bir brifing verdiği ve daha sonra raporun belirli kısımlarının Pentagon tarafından kamuoyuna açıklandığı belirtiliyor.