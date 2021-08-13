‘Mehmetçiği tehlikeye atmayız’

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, Türkiye'nin İslamabad
Büyükelçiliği'nde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak Afganistan
'daki havalimanının işletilmesine yönelik açıklamalar yaptı. Bakan Akar, Türkiye'nin Kabil
Havalimanı'nın işletilmesi yönündeki asıl maksadının, Afganistan'ın izole bir devlet haline dönüşmesini engellemek olduğunu dile getirdi. Akar, "Kabil'deki havaalanının kapatılması durumunda ülkedeki diplomatik misyonların tamamının çekileceğine yönelik açıklamalar var. Böyle bir şeyin Afgan kardeşlerimiz için arzu edilen bir durum olmadığını hepimiz biliyoruz. Bu nedenle biz havaalanının açık kalmasının faydalı olacağına yönelik görüşlerimizi paylaşmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki günlerde bu konu şekillenecek. Bizim herhangi bir şekilde Mehmetçiği tehlikeye atmak gibi durumumuz söz konusu olamaz. Bu temaslarımız bu bakımdan son derece önemli. Bunu ilgili bakanlık, kurumlarımızla koordineli bir şekilde sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.
SINIRLARA HÂKİMİZ
Yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan Afgan sayısında artış yaşandığına yönelik iddialara cevap veren Akar, "Mehmetçik sınırlara hâkimdir, bu konuda yapılması gerekenleri yaptı, ilave tedbirlerle yapmaya devam ediyor" dedi. "Mehmetçik bu çalışmalarında yalnız değildir" diyen Akar, "Tedbirler sınır hattından başlıyor, arkasındaki bölgeleri, kontrol noktaları ve şehir merkezlerini de kapsıyor" diye konuştu.