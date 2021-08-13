Rusya’da korkunç anlar! Yolcu otobüsü böyle patladı

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ilk belirlemelere göre otobüsün gaz tüpü veya yakıt tankının patladığı belirtildi.

Rusya'da otobüste patlama! Ölü ve yaralılar var! Patlama anı kamerada | Video

Voronej Bölge Valisi Aleksandr Gusev da patlama ardından kentteki tüm yolcu araçlarının denetlenmesi için talimat verdiğini bildirdi.