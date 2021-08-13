Rusya’da korkunç anlar! Yolcu otobüsü böyle patladı

Patlamada, 3'ü ağır 19 kişi yaralanırken, hastaneye kaldırılan 35 yaşındaki bir kadının yanı sıra kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ilk belirlemelere göre otobüsün gaz tüpü veya yakıt tankının patladığı belirtildi.
Rusya'da otobüste patlama! Ölü ve yaralılar var! Patlama anı kamerada | Video
Voronej Bölge Valisi Aleksandr Gusev da patlama ardından kentteki tüm yolcu araçlarının denetlenmesi için talimat verdiğini bildirdi.