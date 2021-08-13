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Giriş Tarihi: 13.8.2021 12:21 Son Güncelleme: 13.8.2021 12:31

Rusya’da korkunç anlar! Yolcu otobüsü böyle patladı

AA
Rusya’da korkunç anlar! Yolcu otobüsü böyle patladı

Rusya’nın Voronej kentinde korku dolu anlar yaşandı. Rus basınına yansıyan haberlere göre akşam saatlerinde meydana gelen olayda bir otobüs, yolcu almak için durağa yanaştığı sırada birdenbire patladı. 2 kişinin hayatını kaybettiği korkunç olay, anbean görüntülendi.

Rusya'nın Voronej kentinde bir yolcu otobüsünde meydana gelen patlama sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

PATLAMAYA YAKIT TANKI NEDEN OLDU

Rus TASS haber ajansının bölgedeki sağlık yetkililerine dayandırdığı habere göre, Voronej kentinde 35 kişinin bulunduğu otobüste, yolcu alındığı sırada patlama meydana geldi.

Patlamada, 3'ü ağır 19 kişi yaralanırken, hastaneye kaldırılan 35 yaşındaki bir kadının yanı sıra kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ilk belirlemelere göre otobüsün gaz tüpü veya yakıt tankının patladığı belirtildi.

Rusya'da otobüste patlama! Ölü ve yaralılar var! Patlama anı kamerada | Video

Voronej Bölge Valisi Aleksandr Gusev da patlama ardından kentteki tüm yolcu araçlarının denetlenmesi için talimat verdiğini bildirdi.

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Rusya’da korkunç anlar! Yolcu otobüsü böyle patladı
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