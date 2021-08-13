Afganistan
'da peş peşe vilayet merkezlerini alarak ilerleyişini sürdüren Taliban ilk kez bir kolordu komutanlığını ele geçirdi. Ülkenin kuzeyindeki Kunduz
vilayetinde bulunan 217 Pamir Kolordu Komutanlığının Taliban'ın kontrolüne geçtiği kaydedildi. Ayrıca Taliban'ın merkezdeki tüm silah ve mühimmatları ele geçirdiği kaydedildi. Kunduz Havalimanı'nın ve arıza nedeniyle park halinde bulunan bazı helikopterlerin de Taliban'ın eline geçtiği bildirildi. Hükümet güçlerinin son savunma bölgesi olan Cüzcan vilayeti havalimanı da Taliban'ın kontrolüne geçti. Yetkililer, bazı güvenlik güçlerinin Taliban'a teslim olduğunu açıkladı. Taliban dün Kabil
'den 150 kilometre uzaklıkta stratejik önemdeki Gazni
vilayetinin merkezini ele geçirdi. Taliban, son 7 günde 10 vilayet merkezini aldı.