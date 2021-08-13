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Giriş Tarihi: 13.8.2021 09:32

TikTok gençlerin ders çalışmasını istiyor! Uygulamada değişiklik olacak

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TikTok gençlerin ders çalışmasını istiyor! Uygulamada değişiklik olacak

TikTok'ta önümüzdeki günlerde büyük değişiklikler olacak ve uygulamaya yeni özellikler eklenecek. Mesela geçtiğimiz günlerde TikTok'a hikayeler özelliğinin geleceği resmen ortaya çıkmıştı. Şu anda bu özellik sınırlı kullanıcılarla test ediliyor. Fakat TikTok dikkat çekici bir değişiklik daha yapmaya hazırlanıyor. Popüler platform genç kullanıcıları ders çalışmaya ve dinlemeye teşvik etmek için uygulamada bir dizi değişikliğe gideceğini duyurdu.

BBC'nin haberine göre, değişiklikler çerçevesinde 12-15 yaşlarındaki kullanıcılar saat 21.00'den, 16-17 yaşlarındakiler de 22.00'den sonra anlık bildirim almayacak.

Bu değişiklerle, genç kullanıcıların ders çalışmaya ve dinlenmeye odaklanması, uyumasına yardımcı olunması amaçlanıyor.

TikTok'un açıklamasında, "Özellikle genç kullanıcılarımızın erken dönemde olumlu dijital alışkanlıklar edinmelerine yardımcı olmayı ümit ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Dijital analitik şirketi App Annie, Çin'in video paylaşım uygulaması TikTok'un, 2020'de Facebook Messenger'ın önüne geçerek en çok indirilen uygulama unvanını kazandığını açıklamıştı.

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TikTok gençlerin ders çalışmasını istiyor! Uygulamada değişiklik olacak
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