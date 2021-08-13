Tutankhamun’un maskesindeki gizem! Maske Mısır kralı için yapılmamış olabilir

Tutankhamun, Howard Carter tarafından 1922'de keşfedildi. Bir firavuna ait neredeyse hiç bozulmamış olarak bulunan ilk mezardı. Mezarda hazineler ve birçok eşya vardı, ancak Tutankhamun'un ölüm maskesi aralarında en çok dikkat çeken eşya oldu.

Altından yapılan ve değerli taşlarla süslenmiş olan maske Kahire'deki Mısır Müzesi'nde sergileniyor. Dünyanın en ünlü sanat eserlerinden biri. Fakat bazı araştırmacılara göre bu maske gerçekte Tutankhamun'a ait değildi, bir başkası için yapılmıştı.