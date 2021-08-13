Tutankhamun’un maskesindeki gizem! Maske Mısır kralı için yapılmamış olabilir

Tutankhamun, Howard Carter tarafından 1922'de keşfedildi. Bir firavuna ait neredeyse hiç bozulmamış olarak bulunan ilk mezardı. Mezarda hazineler ve birçok eşya vardı, ancak Tutankhamun'un ölüm maskesi aralarında en çok dikkat çeken eşya oldu.
Altından yapılan ve değerli taşlarla süslenmiş olan maske Kahire'deki Mısır Müzesi'nde sergileniyor. Dünyanın en ünlü sanat eserlerinden biri. Fakat bazı araştırmacılara göre bu maske gerçekte Tutankhamun'a ait değildi, bir başkası için yapılmıştı.
Mısırbilimci ve arkeolog olan profesör Joann Fletcher yaptığı açıklamada, "Tutankhamun'un maskesi eski Mısır'ın özü ve simgelerinden biridir. Ancak birçok hazinde olduğu gibi bir sır saklıyor" dedi.
2001'den bu yana yapılan araştırmalar sonucu bazı uzmanlar, maskenin aslen Neferneferuaten için yapılmak istendiğini, hatta maskenin iç kısmında kısmen silinmiş olarak kraliyet adının (Ankhkheperure) yer aldığını ileri sürdüler. Neferneferuaten, Mısır'da 18. hanedanlık döneminin sonlarına doğru hüküm süren bir kadın firavuna atıfta bulunmak için kullanılan bir isimdi. Nefertiti olduğu ileri sürülmektedir.
Profesör Fletcher da, maskede kulakların delik olduğuna dikkat çekerken, bu durumun maskenin en başta bir başkası için yapılmak istendiğini işaret ettiğini söyledi.
Fletcher sözlerine şu şekilde devam etti:
"Araştırmalar, Tutankhamun'un çocukluktan sonra küpe takmayacağını gösteriyor. Öldüğünde maskede kulaklar delinmiş olarak tasvir edilmeyecekti.
Bu maske yetişkin bir erkek firavun için yapılmadı. Yüz kısmındaki altının diğer kısımlardaki altından farklı olduğu keşfedildi. Bu durum yüz kısmının sonradan eklendiğini gösteriyor.
Bulunan kanıtlar maskenin aslında bir kadına ait olabileceğini gösteriyor. Nefertiti olabilir"
Maskeyle ilgili tartışmalar halen sürüyor.