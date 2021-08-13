Yunanistan Başbakanı Miçotakis duyurdu: Kabinede görev değişikliği

Eski Maliye Bakanlığı Genel Sekreteri Hristos Triandopulos da Devlet Yardımları ve Doğal Afetlerden Sorumlu Devlet Bakanı Yardımcılığı görevini üstlendi.

Başbakanlığa bağlı eski Devlet Bakan Yardımcısı Hristos Skerços ise önceki yetkilerini muhafaza ederek, Devlet Bakanı oldu.

YEMİN ETTİLER

Kabinede yeni görevlere getirilen bakan ve bakan yardımcıları, Başbakanlık Konutu'nda düzenlenen dini törende, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ve Başbakan Miçotakis'in huzurunda yemin ederek göreve başladı.

Yunan basınındaki haberlerde, hükümet içerisinde Yunanistan'da devam eden orman yangınlarıyla ilgili sert eleştiri ve tepkiler nedeniyle değişiklik yapıldığına işaret edildi. Öte yandan Miçotakis'in kilit görevlere yakın çevresinden isimleri getirdiği yorumu yapıldı.