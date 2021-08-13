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Giriş Tarihi: 13.8.2021 14:49

Yunanistan Başbakanı Miçotakis duyurdu: Kabinede görev değişikliği

AA
Yunanistan Başbakanı Miçotakis duyurdu: Kabinede görev değişikliği

Yunanistan'da Başbakan Kiryakos Miçotakis, kabinedeki bazı isimler için görev değişikliği yapıldığını duyurdu. Yeni bakan ve bakan yardımcıları yemin ederek göreve başladı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, kabinedeki bazı görevlerde değişiklik yaptı. Başbakanlık Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre, Eski Tarım Kalkınma ve Gıda Bakan Yardımcısı İoannis İkonomu Başbakanlığa bağlı Devlet Bakanı Yardımcısı ve Hükümet Sözcülüğü görevine getirilirken; İkonomu'dan boşalan görevi eski E-Devlet Bakan Yardımcısı Georgios Stilyos üstlendi.

Stilyos'un yerine de eski Devlet Bakanı Yardımcısı Theodoros Livanios getirildi.

Eski Maliye Bakanlığı Genel Sekreteri Hristos Triandopulos da Devlet Yardımları ve Doğal Afetlerden Sorumlu Devlet Bakanı Yardımcılığı görevini üstlendi.

Başbakanlığa bağlı eski Devlet Bakan Yardımcısı Hristos Skerços ise önceki yetkilerini muhafaza ederek, Devlet Bakanı oldu.

YEMİN ETTİLER

Kabinede yeni görevlere getirilen bakan ve bakan yardımcıları, Başbakanlık Konutu'nda düzenlenen dini törende, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ve Başbakan Miçotakis'in huzurunda yemin ederek göreve başladı.

Yunan basınındaki haberlerde, hükümet içerisinde Yunanistan'da devam eden orman yangınlarıyla ilgili sert eleştiri ve tepkiler nedeniyle değişiklik yapıldığına işaret edildi. Öte yandan Miçotakis'in kilit görevlere yakın çevresinden isimleri getirdiği yorumu yapıldı.

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Yunanistan Başbakanı Miçotakis duyurdu: Kabinede görev değişikliği
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