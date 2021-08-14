Brezilya’da koronavirüs çok sayıda gazetecinin hayatına mal oldu

Arkadaşlarının mesleklerini icra ederken virüs nedeniyle yaşamlarını yitirdiğine işaret eden Braga, "Ölen arkadaşlarımızı saygıyla ve minnetle anıyoruz." dedi.

ABD'nin ardından dünyada Kovid-19 nedeniyle en çok ölümün gerçekleştiği Brezilya'da, bugüne kadar 566 bin 896 kişi öldü, 20 milyon 285 bin 67 kişide virüs görüldü.