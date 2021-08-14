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Giriş Tarihi: 14.8.2021 10:48 Son Güncelleme: 14.8.2021 10:49

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç'ten Yunanistan’a sert tepki!

AA
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç’ten Yunanistan’a sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, geçtiğimiz günlerde Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'ye girişine izin verilmeyen bir Yunan vatandaşına ilişkin açıklamasına tepki gösterdi. Bilgiç,  resmi bir görevi ve unvanı olmayan, umuma mahsus pasaport hamili bir Yunan vatandaşının ülkeye girişine izin verilmemesinin ardından provokatif bir açıklama yapan Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasını reddettiğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, resmi görevi ve unvanı olmayan, umuma mahsus pasaport hamili bir Yunan vatandaşının Türkiye'ye girişine izin verilmemesine ilişkin Yunanistan Dışişleri Bakanlığının açıklamasını yadırgadığını ve reddettiğini bildirdi.

"AÇIKLAMAYI KINIYOR VE REDDEDİYORUZ"

Sözcü Bilgiç, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının Yunan vatandaşının Türkiye'ye girişine izin verilmemesiyle ilgili açıklamasına yönelik soruya yazılı yanıt verdi.

Bilgiç, "Resmi bir görevi ve unvanı olmayan, umuma mahsus pasaport hamili bir Yunan vatandaşının ülkemize girişine izin verilmemesi hakkında Yunanistan Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamayı yadırgıyor ve reddediyoruz. Ülkeye giriş koşullarını belirleme yetkisinin, her devletin egemenlik hakkı olduğunu Yunanistan'a hatırlatırız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye giriş koşullarını taşımayan bu Yunan vatandaşı hakkında, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) kurallarına ve Türk kanunlarına uygun şekilde havalimanında işlem yapıldığını ve işlemlerin tamamlanmasının ardından ülkesine geri gönderildiğini kaydeden Bilgiç, bu süreçte söz konusu kişinin Konsolosluğu ile temas etmesinin sağlandığı bilgisini paylaştı.

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç'ten Yunanistan’a sert tepki!
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