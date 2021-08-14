Dünya afetlere teslim oldu

Dünyanın dört bir yanında yaşanan felaketlere her geçen gün yenileri ekleniyor. Birçok ülkede patlak veren ve haftalardır söndürülemeyen orman yangınları sürerken birçok ülkeden de sel haberleri geliyor. Bazı ülkelerde ise sıcaklık rekorları kırılıyor. Bu doğa krizlerini değerlendiren uzmanlar, iklim değişikliğine işaret ederek bu tür olayların gelecek yıllarda artacağını vurguluyor.
YANGINLARLA BOĞUŞAN CEZAYİR'DE 22 GÖZALTI
Cezayir
'de 69 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınlarıyla ilgili 22 şüpheli gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, 17 vilayette 100 ayrı noktadaki yangınların sabotaj sonucu çıktığına dair kanıtlar olduğu belirterek Tizi Vizu'da 11, Annabe'de 4, Cicel'de 2 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu Ülkedeki yangın söndürme çalışmaları sürerken hava sıcaklığının 47 dereceye çıkacağı bildirildi.
YARDIMA GİTTİ, LİNÇ EDİLDİ
Cezayir'de yangın söndürme çalışmalarına gönüllü olarak katılan Djamel Ben İsmail isimli adam, kundakçı sanılıp yakılarak öldürüldü.
KANADA'DA 269 AKTİF YANGIN
Kanada'nın
batısındaki Britanya Kolumbiyası eyaleti, artan sıcaklıkların sebep olduğu orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Eyalet yönetiminin haritasına göre, eyalet genelinde 269 aktif yangın var. Yangınların 61'i tamamen kontrol altına alınırken, 30'u kamu güvenliğine tehdit oluşturuyor.
YUNANİSTAN KADAR ALAN YANDI
Rusya
'nın Sibirya bölgesindeki orman yangınları haftalardır devam ediyor. TürkRus sitesindeki habere göre, Greenpeace Rusya, 10 Ağustos itibarıyla yanan alanın 164 bin 500 kilometrekarelik büyüklüğe ulaştığını açıkladı. Yanan alanın Yunanistan
'dan daha büyük olduğuna dikkat çekildi.
YUNANİSTAN'DA KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ
Yunanistan'da yaklaşık iki haftadır devam eden orman yangınlarının bir kısmı yağmurun da etkisiyle kontrol altına alındı. Yangınlara müdahalede başarısız olduğu için eleştirilen Başbakan Kiryakos Miçotakis, kabinedeki bazı görevlerde değişiklik yaptı.
ÇİN VE JAPONYA SELE TESLİM: EN AZ 22 ÖLÜ
Çin'in Hubei Eyaleti'ndeki şiddetli yağışlar sele neden oldu. Felakette 21 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise kayıp. Yaklaşık 3 bin yapı suya gömüldü, Köprüler ve elektrik direkleri yıkıldı. Japonya'nın güneybatısındaki yağışlar sonrası oluşan heyelanlarda 1 kişi öldü. Hiroşima ve Nagasaki'de bazı nehirler taştı.