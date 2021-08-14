Haiti’de 7.2 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenlerin sayısı 227’ye yükseldi

Başbakan Ariel Henry Twitter'dan yaptığı açıklamada, ülkesindeki depremin "dramatik" olduğuna dikkati çekerek, "Şu anda yaşadığımız bu feci durumla mücadele etmek için tüm Haitililerin dayanışma ruhuna ve bağlılığına ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.