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Giriş Tarihi: 14.8.2021 12:51

Japonya’da korkutan sel felaketi! Yüz binlerce kişi evini terk etti

İHA
Japonya’da korkutan sel felaketi! Yüz binlerce kişi evini terk etti

Japonya’da geçtiğimiz hafta boyunca devam eden şiddetli yağışlar, ülkenin 5 eyaletinde yol açtığı sel nedeniyle yaklaşık 1.7 milyon kişiye tahliye uyarısı yapıldı. Birçok bölgede nehirler taşarken, bazı şehirlerde su baskınları meydana geldi.

Japonya'nın güney ve batı bölgelerinde dün itibariyle etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Saga, Hiroshima, Nagasaki ve Fukuoka eyaletleri için acil durum uyarısı yayınlarken, bölge sakinlerine olası heyelan ve su baskınlarına karşı tetikte olma çağrısında bulundu.

Saga eyaletinde meydana gelen nehir taşkını nedeniyle bazı yerleşim yerlerini su bastı.

Yoğun yağıştan etkilenen 5 eyaletteki 800 bin hanede yaşayan yaklaşık 1.7 milyon kişiye tahliye uyarısında bulunuldu.

Riskli bölgelerde yaşayan sakinleri olası tahliye emirlerine karşı hazırlıklı olmaya çağıran yerel otoriteler, sel ve heyelan riski görülmesi halinde binaların üst katlarına çıkma ya da evlerin eğimli araziye en uzak noktasına gitme çağrısı yaptı.

Japonya sele teslim: 1.7 milyon kişiye tahliye uyarısı

AŞIRI YAĞIŞ UYARISI YAPILMIŞTI

Dün Japonya'da etkili olan şiddetli yağışın yol açtığı heyelanda 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, en az 2 kişinin kayıp olarak kayıtlara geçtiği kaydedilmişti.

JMA, bugünkü sel ve heyelan riskine dikkat çekerek aşırı yağış uyarısı yapmıştı.

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Japonya’da korkutan sel felaketi! Yüz binlerce kişi evini terk etti
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