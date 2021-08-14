Japonya’da korkutan sel felaketi! Yüz binlerce kişi evini terk etti

Japonya'nın güney ve batı bölgelerinde dün itibariyle etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Saga eyaletinde meydana gelen nehir taşkını nedeniyle bazı yerleşim yerlerini su bastı.
Yoğun yağıştan etkilenen 5 eyaletteki 800 bin hanede yaşayan yaklaşık 1.7 milyon kişiye tahliye uyarısında bulunuldu.
Riskli bölgelerde yaşayan sakinleri olası tahliye emirlerine karşı hazırlıklı olmaya çağıran yerel otoriteler, sel ve heyelan riski görülmesi halinde binaların üst katlarına çıkma ya da evlerin eğimli araziye en uzak noktasına gitme çağrısı yaptı.
Japonya sele teslim: 1.7 milyon kişiye tahliye uyarısı
AŞIRI YAĞIŞ UYARISI YAPILMIŞTI
Dün Japonya'da etkili olan şiddetli yağışın yol açtığı heyelanda 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, en az 2 kişinin kayıp olarak kayıtlara geçtiği kaydedilmişti.