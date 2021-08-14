Japonya’da korkutan sel felaketi! Yüz binlerce kişi evini terk etti

Riskli bölgelerde yaşayan sakinleri olası tahliye emirlerine karşı hazırlıklı olmaya çağıran yerel otoriteler, sel ve heyelan riski görülmesi halinde binaların üst katlarına çıkma ya da evlerin eğimli araziye en uzak noktasına gitme çağrısı yaptı.

Japonya sele teslim: 1.7 milyon kişiye tahliye uyarısı