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Giriş Tarihi: 14.8.2021

Kendisini ısıran yılanı ısırdı, öldü

Kendisini ısıran yılanı ısırdı, öldü
Hindistan'ın Bihar eyaletinde 8 Ağustos akşamı yaşanan olayda 65 yaşındaki Rama Mahto, yakınlarıyla içki içerken yavru bir yılanın saldırısına uğradı. Yılan Mahto'nun bacağını soktu. Yaşlı adam sinirlenerek, hayvanı yakalayıp ağzına attı ve çiğnemeye başladı. Mahto yavru yılanı çiğnerken, hayvan yaşlı adamın yüzünü 10'dan fazla ısırdı. Mahto daha sonra hayvanı ağzından çıkarıp yakındaki bir ağacın dibine bıraktı. Yavru yılanın zehirli olmadığını iddia eden Mahto, bütün ısrarlara rağmen tedavi görmeyi reddetti. Mahto pazartesi sabahı evinde ölü bulundu.
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Kendisini ısıran yılanı ısırdı, öldü
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