Lübnan’da akaryakıt krizi büyüyor! Merkez Bankası Başkanı’na tehdit

AKARYAKIT TANKERLERİNE EL KONUYOR

NNA'nın haberine göre, onlarca genç, ülkenin güneyindeki Ez-Zehrani ilçesinde mazot yüklü bir tankeri durdurarak El-Bisariyye kasabasına götürdü.

Yine güneydeki en-Nabatiyye kentinde ise bir grup genç, mazot yüklü bir tankeri durdurarak yönünü değiştirmeye çalıştı ancak güvenlik güçleri buna engel oldu.

Eş-Şuf ilçesine bağlı Es-Sadiyyat bölgesinde de gençler, kadınlar ve çocuklardan oluşan grup bir tankerin önünü kesti.

Yerel basında, tankerlerin içindeki mazotu boşaltmak isteyen öfkeli halkın görüntüleri yer aldı.