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Giriş Tarihi: 14.8.2021 17:19

Rusya Devlet Başkanı Putin’den kritik yangın açıklaması

AA
Rusya Devlet Başkanı Putin’den kritik yangın açıklaması

Rusya’nın doğusundaki Sibirya bölgesinde haftalardır devam eden yangınlar, yüzbinlerce hektarlık alanı da küle çevirdi. Konuyla ilgili katıldığı bir video konferansta konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bazı bölgelerdeki doğa felaketlerinin eşi benzeri görülmemiş boyutta olduğunu açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iklim konusuyla sistematik bir şekilde mücadele edilmesi gerektiğini belirterek, "Rusya'nın bazı bölgelerindeki doğa felaketleri eşi benzeri görülmemiş boyutta." dedi.

Putin, ülkenin doğusundaki Sibirya bölgesinde yüzbinlerce hektar alanı etkilemeye devam eden orman yangınlarına ilişkin yetkililerle video-konferans yöntemiyle toplantı yaptı.

"İKLİM KRİZİYLE MÜCADELE ETMELİYİZ"

Yangınların verdiği zarara ilişkin değerlendirmelerin hızlıca yapılması gerektiğini vurgulayan Putin, "Konutları ve sosyal açıdan önemli tesisleri restore etmek için ilgili planların hızlıca onaylanması gerekmektedir." diye konuştu.

Ülkede son dönemde artan doğa felaketlerine dikkati çeken Putin, şunları belirtti: "Rusya'nın bazı bölgelerindeki doğa felaketleri eşi benzeri görülmemiş boyutta. Güneyde bir ayda yağması beklenen toplam yağmur birkaç saat içerisinde yağabiliyor. Doğuda ise kuraklık, kuvvetli ve ani rüzgarlar arttı. Gelecek için iklim konusuyla sistematik bir şekilde mücadele edilmesi gerekiyor."

Rusya'nın Sibirya bölgesinde temmuzda başlayan yangınlarda bugüne kadar yaklaşık 3 milyon hektar ormanlık alan küle dönmüş, yetkililer bölgede acil durum ilan etmişti.

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Rusya Devlet Başkanı Putin’den kritik yangın açıklaması
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