Taliban Kabil’e dayandı

ABD öncülüğündeki yabancı güçlerin çekilmeye başlamasıyla Afgan ordusu karşısında kazanımlarını artıran Taliban, başkent Kabil
'in sınırına dayandı. Afganistan
'ın ikinci büyük kenti olan stratejik önemdeki Kandahar
vilayetinin merkezini ele geçiren Taliban güçleri Helmand, Badgis ve Gur ile Kabil'e 70 kilometre uzaklıktaki Logar vilayetinin merkezi Puli Alem'de de kontrolü sağladı. Taliban şu ana kadar ülkenin kuzey kesiminin çoğunluğunda ve ülkenin vilayet merkezlerinin yaklaşık 3'te 1'inde kontrolü ele geçirdi. Başkent Kabil, hem kuzeyden hem de güneyden Taliban kıskacına girdi. Taliban militanları şu ana kadar, Herat vilayetinin merkezi, Kabil'e 150 kilometre uzaklıktaki stratejik öneme sahip Gazne vilayet merkezi, kuzeydeki Baglan vilayetinin merkezi Pul-i Humri ve Bedahşan vilayetinin merkezi Feyzabad, Tahar, Kunduz, Sar-i Pul, Nimruz, Cüzcan, Samangan ve Ferah vilayet merkezlerini aldı. Taliban'ın Uruzgan vilayetinin merkezi Tarin Kot ile Zabul vilayetinin merkezi Kalat'ta kontrolü ele geçirmesiyle, ele geçirdiği vilayet merkezi sayısı 18'e yükseldi.
Böylece, Afgan hükümet güçleri son 8 günde Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı 18 oldu.
ASKERLER TESLİM OLDU
Taliban'ın doğduğu yer olan Kandahar'ın ele geçirilmesinin örgüte büyük bir moral sağladığı belirtildi. Helmand vilayetinin merkezi Leşkergah'ta ise bir polis memuru, yetkililerin ve komutanların helikopterle kentten ayrıldığını ve askerlerin teslim olduğunu aktardı. Gur eyaletinin başkenti Firuz Koh'ta ise yerel yetkililer, hükümet güçlerinin geri çekildiğini ve vilayet merkezinin Taliban'a bırakıldığını kaydetti.
Gur vilayetinin merkezi Firuz Koh ise dün sabah erken saatlerde Taliban'ın kontrolüne geçerken, yetkililer güvenlik güçlerinin askeri üsse sığındığını ifade etti.
WP: BEYAZ SARAY GERÇEKLERİ SAKLADI
Amerikan Washington Post gazetesinde "Afganistan Belgeleri" isimli kitabın tanıtımının yapıldığı makalede, bölgedeki savaşın "gizli tarihine" ışık tutuldu. Washington'un yanlış politikalarına dikkat çekilen makalede, son 20 yılda gelen hükümetlerin ABD askerinin Afganistan 'daki operasyonlarda elde ettiği sonuçlar hakkında halkı doğru bilgilendirmediği iddia edildi. Makalede, ABD'nin eski başkanları George Bush, Barack Obama ve Donald Trump ile Joe Biden'a "gerçeği 20 yıl boyunca sakladıkları" gerekçesiyle eleştirildi. Makalede, Obama'ya yönelik olarak, "İşlerin yürümesi için bir illüzyon yarattı" denildi. Ayrıca, New York Times gazetesinde yayımlanan bir makalede de ABD'nin Taliban ile iletişime geçerek başkent Kabil'in ele geçirilmesi halinde Amerikan Büyükelçiliği'ne dokunulmaması için güvence istediği iddia edildi. Öte yandan Taliban'ın ilerleyişi üzerine diplomatlarını tahliye etmek için ABD'nin 3 bin, İngiltere'nin ise 600 asker göndereceği açıklandı.
BM'DEN MÜZAKERE ÇAĞRISI
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Afganistan'daki şiddeti kınayarak, hükümeti Taliban ile ilişki kurmaya, Taliban'ı müzakerelere dönmeye davet etti. Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani de taraflara "ateşkes ve siyasi çözüm" çağrısında bulundu.