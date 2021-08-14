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Giriş Tarihi: 14.8.2021 14:34 Son Güncelleme: 14.8.2021 14:34

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den Türkiye'ye taziye mesajı

AA
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den Türkiye’ye taziye mesajı

Türkiye’deki sel felaketini nedeniyle dünyanın birçok ülkesinden peş peşe destek mesajları geliyor. Son olarak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, felakette hayatını kaybeden vatandaşlar için taziye mesajı gönderdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Karadeniz'de yaşanan sel felaketi nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına taziye mesajı gönderdi.

BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, selde yakınlarını kaybeden ailelerin acılarını paylaştıklarını ifade etti.

Felaket nedeniyle yaralananlara acil şifalar dileyen Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'nin dost halkına başsağlığı diledi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, sel nedeniyle yaşanan can ve mal kaybından dolayı çok üzgün olduğunu kaydetti.

Felaketzedelerin ailelerinin acısını paylaştığını aktaran Kuleba, Ukrayna'nın Türk dostlarına olan desteğinin sarsılmaz olduğunu vurguladı.

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den Türkiye'ye taziye mesajı
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