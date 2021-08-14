Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den Türkiye’ye taziye mesajı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, sel nedeniyle yaşanan can ve mal kaybından dolayı çok üzgün olduğunu kaydetti.

Felaketzedelerin ailelerinin acısını paylaştığını aktaran Kuleba, Ukrayna'nın Türk dostlarına olan desteğinin sarsılmaz olduğunu vurguladı.