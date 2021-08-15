Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Avrupa 50 derece sıcaklıklara hazırlanmalı
Giriş Tarihi: 15.8.2021

Avrupa 50 derece sıcaklıklara hazırlanmalı

Avrupa 50 derece sıcaklıklara hazırlanmalı
İngiltere Meteoroloji Kurumu uzmanları Avrupa'nın 50 santigrat derece ve daha yüksek rekor kıran sıcaklıklar için kendisini hazırlaması gerektiği uyarısında bulundu. Geçtiğimiz çarşamba İtalya'nın Siraküza kentindeki termometreler 48.8 santigrat dereceyle Avrupa'da 1977'den bu yana en yüksek sıcaklığı gösterdi. Fransa'da bu yaz ilk kez 45 santigrat dereceyi aşan sıcaklıklar kaydedildi. İngiliz meteorolog Chris Almond, iklim değişikliği her doğa olayının daha şiddetli etkileri olmasına yol açıyor ve bunu ileride sık sık göreceğiz" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Avrupa 50 derece sıcaklıklara hazırlanmalı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA