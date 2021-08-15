Avrupa 50 derece sıcaklıklara hazırlanmalı

İngiltere Meteoroloji Kurumu
uzmanları Avrupa'nın 50 santigrat derece ve daha yüksek rekor kıran sıcaklıklar için kendisini hazırlaması gerektiği uyarısında bulundu. Geçtiğimiz çarşamba İtalya
'nın Siraküza kentindeki termometreler 48.8 santigrat dereceyle Avrupa'da 1977'den bu yana en yüksek sıcaklığı gösterdi. Fransa
'da bu yaz ilk kez 45 santigrat dereceyi aşan sıcaklıklar kaydedildi. İngiliz meteorolog Chris Almond, iklim değişikliği her doğa olayının daha şiddetli etkileri olmasına yol açıyor ve bunu ileride sık sık göreceğiz" dedi.