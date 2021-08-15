Bir aydır devam ediyor: ABD, "kriz modu"nda! 210 bin hektar alan küle döndü

ABD'nin California eyaletinde bir aydır devam eden ve "Dixie" adı verilen yangında yaklaşık 210 bin hektar ormanlık alanın kül olduğu bildirildi. California'nın kuzeybatısında 13 Ağustos'ta başlayan ve hala yeşil alanlarla içindeki canlıları tehdit eden yangında yaklaşık 210 bin hektar ormanlık alan tahrip olurken, alevlerin henüz yüzde 31'lik bölümünün kontrol altına alınabildiği belirtildi.