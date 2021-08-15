Bir yanda yangın bir yanda sel

DÜNYANIN birçok ülkesinde haftalardır devam eden orman yangınları tamamen kontrol altına alınamazken birçok ülkeden de sel haberleri geliyor.
1.3 MİLYON DÖNÜM KÜL OLDU
Yunanistan
'da yaklaşık iki haftadır devam eden orman yangınları kısmi olarak kontrol altına alınırken bazı noktalarda söndürme çalışmaları sürüyor. 3-11 Ağustos arasında çıkan yangınlarda 1 milyon 300 bin dönüm alan kül oldu. Yangınlarda tamamen yanan ya da hasar gören yapı sayısının binin üzerinde olduğu, yüzlerce aracın kullanılamaz hale geldiği aktarıldı. Dağlık bölgelerde mahsur kalan yüzlerce küçük ve büyükbaş hayvanın telef olduğu, vahşi yaşamın da olumsuz etkilendiği aktarıldı. İspanya
'da yüksek sıcaklıklar nedeniyle yangın riski açıklaması yapıldı. SELLERE TESLİM OLDU
Rusya
'da yağışların yol açtığı selin ardından Krasnodar
bölgesinin 14 yerleşim yerinde acil durum ilan edildi. Japonya'da yağış sonrası sel nedeniyle yaklaşık 1.7 milyon kişiye tahliye uyarısı yapıldı.